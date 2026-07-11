Испания впервые пропустила на ЧМ, но прошла в полуфинал

Сборная Испании обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Два главных фаворита турнира, Франция и Испания, встретятся в полуфинале.

Испанцы предсказуемо больше владели мячом (67% против 33%), чаще били по воротам (17-5) и создали больше моментов (2.08 против 0.39 по xG). Гол Фабиана Руиса на 30-й минуте стал логическим завершением «фурии роха». Но еще в первом тайме бельгийцы смогли сравнять — Шарль де Кетеларе головой сыграл на опережение. Этот гол стал первым, который Испания пропустила на этом чемпионате.

Во втором тайме повреждение получил основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа. Заменивший его голкипер «МЮ» Сенне Ламменс допустил роковую ошибку, отбив мяч перед собой на 88-й минуте. Первым на добивании оказался Микель Мерино. Полузащитник «Арсенала» во втором матче подряд вышел на замену и забил решающий мяч.

Испания и Франция встретятся в полуфинале 14 июля. На турнире еще осталось провести два четвертьфинала в другой половине сетки: Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина — с Швейцарией.