Домашние пломбы и виниры: врач предупредил о рисках для здоровья зубов

На российских маркетплейсах заметно увеличилось число предложений наборов, предназначенных для самостоятельного устранения дефектов зубов. Как рассказал « Газете.Ru » медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин, за последние полгода количество подобных товаров выросло более чем втрое.

По словам специалиста, сейчас в продаже представлено свыше двух тысяч объявлений с временными пломбами, накладными винирами и другими изделиями, позволяющими замаскировать повреждения зубов. Одновременно выросла и средняя стоимость таких товаров — примерно с 150–200 до 900 рублей.

Эксперт отметил, что наиболее распространены три категории продукции. Первая — термопластичные гранулы, из которых пользователи самостоятельно формируют временные пломбы или виниры. Вторая — готовые накладные виниры из полимерных материалов, фиксирующиеся с помощью клея. Третья — декоративные имитации брекетов, которые некоторые подростки используют исключительно в эстетических целях.

По словам Лабухина, подобные изделия не лечат кариес, а лишь скрывают проблему. Если закрыть поврежденный зуб без профессиональной обработки, под искусственным покрытием продолжают активно размножаться бактерии. Это может привести к распространению инфекции, поражению пульпы, воспалению тканей вокруг корня, образованию кисты или флюса, а в тяжелых случаях — к потере зуба.

Дополнительную опасность, по словам врача, представляют материалы неизвестного происхождения. Они способны вызвать аллергические реакции, химические ожоги слизистой оболочки полости рта и десен. Кроме того, при использовании горячего термопластика существует риск получить термический ожог.

Стоматолог также предупредил, что неправильно изготовленные «домашние пломбы» могут изменить прикус и увеличить нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав. Использование накладных виниров и декоративных брекетов нередко приводит к повреждению эмали, повышенной чувствительности зубов и воспалению десен.

Лабухин подчеркнул, что попытка сэкономить на лечении зачастую заканчивается гораздо более дорогостоящими процедурами, включая лечение корневых каналов, установку коронок, имплантацию или протезирование.

Если после использования подобных наборов появились боль, отек, неприятные ощущения или повысилась температура, специалист рекомендует как можно быстрее обратиться к стоматологу. Самостоятельно снимать накладные конструкции или использовать народные методы для устранения боли врач не советует, поскольку это может усугубить состояние и привести к дополнительному повреждению зубов.

Ранее врач назвала болезни, при которых усиливается потливость.