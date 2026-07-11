Роспотребнадзор опубликовал список безопасных пляжей и озер в Подмосковье

Роспотребнадзор по Московской области 10 июля опубликовал список водоемов, где разрешено купаться. По данным ведомства, на данный момент выдано 55 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов санитарным правилам.

В перечень вошли Исаакиевское озеро в Орехово-Зуевском городском округе, обводненный карьер «Байкал» в Павлово-Посадском районе, река Серебрянка в Пушкине, а также пляжи «Голубое озеро», «Белоомут» и зоны отдыха в Краснозаводске.

Полный список всех пригодных для купания мест размещен на официальном сайте управления. Там же указаны водоемы, в которых купание не рекомендуется из-за несоответствия санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что перед поездкой стоит свериться с опубликованным перечнем, чтобы избежать риска для здоровья. Мониторинг качества воды проводится регулярно, и список безопасных зон может обновляться.

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