В Татарстане перевернулся междугородний автобус, пострадали 15 человек

Междугородний пассажирский автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС .

Дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса произошло в ночь на 11 июля в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 01:25 по московскому времени через систему «Глонасс+112». Инцидент произошел на автодороге Кузайкино — Нурлат в районе села Ибраево Каргали, где автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В момент ДТП в салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. По информации МЧС, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 пассажиров, трое из которых получили тяжелые травмы. Среди пострадавших детей нет.

Автобус выполнял рейс по маршруту Самара — Набережные Челны. Всех пострадавших доставили в медико-санитарную часть Альметьевска для оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 39 специалистов и 14 единиц техники, включая воздушное судно. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Красноярской железной дороге с рельсов сошли 15 вагонов с углем.