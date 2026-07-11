Сенаторы США согласовали с Белым домом законопроект о новых санкциях против России

Группа членов Сената США объявила о согласовании с Белым домом дальнейшего продвижения обновленного законопроекта об ужесточении санкций против России. Соответствующее совместное заявление распространили сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм*. Об этом пишет ТАСС .

Авторы заявления сообщили, что достигли договоренности с администрацией президента Дональда Трампа относительно дальнейшей работы над документом. По их словам, обновленная версия законопроекта будет представлена в ближайшее время.

Речь идет об инициативе, внесенной двухпартийной группой сенаторов в апреле 2025 года. Основными разработчиками документа стали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Законопроект предусматривает существенное расширение санкционных мер, включая введение вторичных ограничений в отношении государств, продолжающих торговое сотрудничество с Россией. В частности, ранее предлагалось установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другую продукцию.

Вместе с тем инициатива ранее вызвала дискуссии в США. Сенатор Рэнд Пол предупреждал, что принятие документа может нанести серьезный экономический и стратегический ущерб самим Соединенным Штатам. С аналогичной оценкой в начале года выступал министр финансов США Скотт Бессент, который заявлял, что администрация считает отдельный законопроект избыточным, поскольку действующее законодательство уже предоставляет президенту необходимые полномочия для введения санкций.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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