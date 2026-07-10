Врач объяснила, как распознать аутизм у ребенка

Детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как родителям правильно оценивать развитие ребенка при подозрении на аутизм. По словам врача, важно не ставить диагноз по отдельным симптомам из интернета, а смотреть на общую картину развития.

Специалист пояснила, что часто поводом для беспокойства становится задержка речи. Однако для врача важнее не количество слов, а то, как ребенок взаимодействует с окружающими: откликается ли на имя, смотрит ли на взрослого, использует ли жесты. Тревожным сигналом может быть ситуация, когда малыш подводит маму к холодильнику и управляет ее рукой, но не смотрит на нее и не пытается вступить в контакт — это может говорить о трудностях социальной коммуникации.

Бутенко подчеркнула, что наличие речи само по себе не исключает аутизм. Некоторые дети с РАС имеют большой словарный запас, но не используют речь для общения, повторяют фразы из мультфильмов, не понимают чужих эмоций и не могут поддерживать диалог.

Кроме того, насторожить должны повторяющиеся действия и ограниченные интересы: выстраивание предметов в ряды, вращение колес вместо игры, тяжелое восприятие любых изменений. Часто встречаются сенсорные особенности — ребенок может закрывать уши от бытовых звуков, отказываться от одежды с швами или остро реагировать на прикосновения и запахи.

Врач подчеркнула, что отдельные привычки сами по себе не означают аутизм. При подозрениях важно обратиться к специалисту, который проведет комплексную диагностику.

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