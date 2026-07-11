Сход вагонов на станции Стайный: пять пассажирских поездов пустили в обход

Сход 15 вагонов грузового поезда произошел вечером 10 июля на станции Стайный Красноярской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД, пишет ТАСС .

По данным железнодорожников, инцидент произошел в 21:40 по московскому времени. С рельсов сошли вагоны, перевозившие уголь. Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы для окружающей среды также не зафиксировано.

Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены три восстановительных поезда. На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб, который координирует восстановительные работы.

Из-за происшествия изменена схема движения пяти пассажирских поездов. По скорректированному маршруту проследуют поезда № 9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, № 269 Чита — Адлер, № 270 Адлер — Чита и № 2 Москва — Владивосток.

Как уточнили в КрасЖД, составы будут следовать в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская с последующим возвращением на основной маршрут.

В компании также предупредили о возможных задержках в движении поездов. Пассажирам, чьи рейсы задержатся более чем на четыре часа, будет предоставлено питание в соответствии с действующими правилами перевозок.

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