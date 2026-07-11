Автоэксперт назвал способы защиты автомобиля от угона в 2026 году

Руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов в беседе с « Российской газетой » рассказал, как снизить риск угона автомобиля в 2026 году. По его словам, заводская охранная система сама по себе не гарантирует безопасность — опытный преступник, знакомый с конструкцией модели, легко найдет слабые места в штатном блоке управления и цифровой шине.

Архипов рекомендовал установку дополнительного иммобилайзера с авторизацией, который блокирует запуск или движение. Важно, чтобы блокировка была скрыта и недоступна для быстрого обнаружения. Владельцам машин с бесключевым доступом он посоветовал экранирующие чехлы для ключей или отключение функции, а сами брелоки хранить подальше от входа.

Через диагностический порт OBD-II преступник может зарегистрировать новый ключ или деактивировать блокираторы. Эксперт предложил перенос разъема, защитную крышку с замком или ложный разъем. Также он напомнил о механических средствах — замках на руль, коробку передач и капот. Они увеличивают время угона, что делает машину менее привлекательной для преступников.

Защита капота особенно важна, если под ним находятся сирена, аккумулятор или элементы сигнализации. Архипов подчеркнул, что ошибка многих установок — сложная электроника при штатном открывании капота, что позволяет злоумышленнику быстро отключить питание.

Телематические системы эксперт назвал лишь вспомогательным инструментом: спутниковый сигнал легко подавить, а машину спрятать в ангар. При этом он подчеркнул, что грамотный монтаж важнее марки оборудования — дорогая сигнализация будет слабой, если ее подключили по шаблону и не защитили проводку.

Архипов также посоветовал не оставлять в салоне сервисные метки и документы, не прогревать машину без присмотра, проверять число ключей после покупки подержанного авто. Для парковки выбирать освещенные участки под камерами, а при долгой стоянке ставить машину так, чтобы ее нельзя было легко вытолкать или эвакуировать. Универсальной защиты не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск, заключил он.

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