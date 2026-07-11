Циклон «Бернадетт» добрался до Московской области

Прогнозируемый синоптиками циклон «Бернадетт» к вечеру пятницы достиг Московской области. Судя по сообщениям очевидцев и видеозаписям, стихия приближается к столице с запада, пишет « Российская газета ».

Жители Наро-Фоминска рассказали, что небо над городом заволокло черными тучами, поднялся сильный ветер и начался ливень. Примерно такая же картина наблюдается в Троицке и некоторых районах Новой Москвы вдоль Киевского и Калужского шоссе.

Пока «Бернадетт» не причинила серьезных неудобств жителям Москвы и Подмосковья — эффект от циклона можно назвать скорее «косметическим». В аэропорту Внуково, расположенном ближе всего к зоне непогоды, обстановка остается стабильной. Отменены лишь два рейса — в Астану и Ереван, а также зафиксирована небольшая задержка борта, следующего в Шарм-эль-Шейх. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации. Жителей предупредили о возможном ухудшении погоды в ближайшие часы и рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах. Власти держат ситуацию на контроле. В случае ухудшения погоды коммунальные службы готовы оперативно реагировать.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Подмосковье.