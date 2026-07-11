Атака БПЛА на Москву и Подмосковье: ПВО сбила 2 БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы в ночь на 11 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала.

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