Вредная привычка мужчины привела к гибели его жены и ребенка

Ночь с 4 на 5 февраля 2026 года стала последней для молодой женщины и ее малолетнего ребенка, передает ТУЛАСМИ . Причиной их гибели, как установило следствие, стала обычная сигарета, которую хозяин квартиры по неосторожности занес на диван. Теперь мужчина отвечает перед судом за то, что лишился всей семьи по собственной неосмотрительности. Заседание в Зареченском районном суде Тулы перенесено на май.

Трагедия разыгралась в обычной квартире в Зареченском районе Тулы. Обвиняемый, чье имя не раскрывается в интересах следствия, находился дома вместе с женой и малолетним ребенком. Вечером супруги, как следует из материалов дела, распивали спиртные напитки на кухне. Мужчина, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, зажег сигарету и, действуя неосмотрительно, занес непотушенное табачное изделие на диван.

Как часто бывает, хватило одного мгновения. Тлеющий табак соприкоснулся с горючими материалами, которыми был обит диван. Возгорание произошло мгновенно. Огонь распространился по квартире, но главным убийцей стал не сам пожар, а дым. Именно отравление продуктами горения, по заключению экспертов, стало причиной смерти жены обвиняемого и его малолетнего ребенка.

Сам мужчина остался жив. Теперь ему предстоит ответить за случившееся перед законом. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. В качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На заседании, которое состоялось 28 апреля 2026 года, государственный обвинитель изложил суть обвинения. Был определен порядок исследования доказательств, допрошена потерпевшая, оглашены показания свидетелей. Однако слушание по делу не завершилось — его отложили на 7 мая 2026 года. Очередное заседание пройдет в здании Зареченского районного суда по адресу: Тула, улица Литейная, дом 8.

Для мужчины, потерявшего в одну ночь жену и ребенка, суд станет еще одним испытанием. Но закон не делает скидку на горе: неосторожность, стоившая жизни двоим, должна быть наказана. Объединенная пресс-служба судов Тульской области продолжит освещать ход этого тяжелого процесса.

