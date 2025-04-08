Посольство США в Бразилии проинформировало, что Бразилия отменит безвизовый режим для американских граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале ведомства.

По данным ведомства, правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, кто решит посетить страну, с 10 апреля.

«Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию», — говорится в публикации на официальном сайте посольства.

На официальном сайте правительства Бразилии указано, что безвизовый режим также отменен для граждан Австралии и Канады. От подачи заявления на получение визы освобождаются те лица, у кого документ уже оформлен. Важное условие — прошлая причина поездки должна оставаться акутальной и сейчас. Онлайн-форма для подачи заявления на визу доступна всем, кто намерен попасть в страну по воздуху, морю или суше.

«Если ваш приезд запланирован на 9 апреля или позже, мы настоятельно рекомендуем подать заявку на получение электронной визы заранее, чтобы избежать задержек в пути или пропущенных стыковок. Получите электронную визу для комфортного путешествия!» — указано на официальном сайте правительства Бразилии.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии приедет в Россию в мае.