Президент Бразилии приедет в Россию в мае

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать в Россию в мае.

О визите бразильского лидера в интервью бразильской газете Folha de S. Paul сообщил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим.

Он также добавил, что после встречи с российским лидером Лула да Силва поедет в Китай, где у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», — подчеркнул Селсу Аморим.

В январе Лула да Силва уже говорил Владимиру Путину о своих планах приехать в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось о том, что целый город уходит под землю в Бразилии, введен режим ЧС.