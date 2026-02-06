Автомобильный эксперт Андрей Венгерский в беседе с изданием REGIONS раскрыл актуальные принципы поиска надежного подержанного автомобиля в бюджетном сегменте до 1 млн руб. и обозначил ключевые ориентиры для покупателя.

По мнению специалиста, на рынке произошло существенное изменение: сама концепция готового перечня «лучших моделей за миллион» сегодня потеряла актуальность. Андрей Венгерский отмечает, что ожидать от машины в этом ценовом диапазоне безупречного состояния неразумно, однако и полностью отказываться от покупки не стоит.

«Не существует никакого списка моделей машин за миллион, потому что они могут быть и плохими за этот миллион. И поэтому машин за миллион больше не существует в том виде, в котором мы все привыкли», — объясняет Андрей Венгерский.

Эксперт подчеркивает, что в текущих условиях известный бренд или популярная модель само по себе не является гарантией качества. За одну и ту же сумму можно приобрести как изрядно изношенный экземпляр разрекламированной марки, так и вполне работоспособный автомобиль менее раскрученного производителя.

«Можно ли купить хорошую машину до миллиона рублей? Ответ — да, можно, но для этого вам необходимо отбросить все свои стереотипы», — подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта, современная стратегия поиска смещается от модели «я хочу конкретную марку» к подходу «я ищу технически исправный автомобиль в нужном мне классе и установленном бюджете». Фундаментальным критерием становится не идеальное лакокрасочное покрытие, а отсутствие в истории машины серьезных аварий с деформацией кузовной геометрии, а также критических неисправностей основных узлов и агрегатов.

«Оригиналы ПТС, пробег до 100, один владелец, без окрасов — про это все нужно забыть», — советует Венгерский.

Ранее сообщалось, что привычка отрывать дворники от стекла на ночь быстро выводит их из строя.