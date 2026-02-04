Зимняя привычка, которая медленно убивает дворники вашего автомобиля

Зимой многие водители, пытаясь защитить дворники от обмерзания, совершают одну и ту же ошибку, которая медленно, но верно выводит их из строя, пишет pravda.ru. Речь идет о привычке оставлять щетки стеклоочистителя в поднятом положении на ночь.

Такие действия помогают избежать приморожения резины к стеклу, но наносят скрытый вред. Внутри поводка (рычага) дворника находится пружина, которая отвечает за плотный прижим щетки к стеклу.

Отмечается, что постоянное нахождение в поднятом состоянии растягивает эту пружину, снижая ее упругость. В результате дворник перестает плотно прилегать к поверхности, оставляя после работы грязные полосы и разводы, что напрямую влияет на обзор и безопасность движения. Замена самих резиновых вставок в такой ситуации становится бесполезной тратой денег.

Еще одна распространенная и опасная привычка — сразу включать стеклоочистители, садясь в холодную машину. Если щетки успели примерзнуть к стеклу, резкий запуск создает экстремальную нагрузку на электродвигатель, тяги и приводной механизм.

Итогом может стать перегорание предохранителя или выход из строя всего дорогостоящего узла. Кроме того, при таком резком старте часто рвутся сами резиновые очищающие кромки.

Для сохранения работоспособности дворников и обеспечения безопасности эксперты рекомендуют другие методы. При обмерзании лучше включить обогрев стекла или направить поток теплого воздуха из печки на лобовое стекло, чтобы лед оттаял естественным образом.

Если щетку все же нужно отделить, это следует делать аккуратно, предварительно слегка отогрев ее и используя пластиковый скребок, не применяя грубую силу.

