Купился на легкие деньги: житель Подмосковья тайно готовил плацдарм для атаки украинских дронов
ФСБ: найден скрытый ангар с беспилотниками для атаки на подмосковный ВПК
Спецслужбы раскрыли детали маскировки базы диверсантов, которую организаторы теракта обустроили в непосредственной близости от оборонного предприятия. Об этом пишет Газета.ру.
Оперативная маскировка диверсионной базы
В Федеральной службе безопасности России раскрыли точное местонахождение и способ маскировки склада, где хранилось вооружение для неудавшегося нападения на подмосковный оборонный завод. По данным ведомства, партия беспилотных летательных аппаратов, привезенная в Московскую область транзитом через несколько иностранных государств, была спрятана в арендованном ангаре. Складское помещение находилось в непосредственной близости от намеченной цели.
Чтобы отвести подозрения и создать видимость законной коммерческой деятельности, представители украинских спецслужб использовали дистанционные сервисы. По их указанию на склад регулярно привозили различные отделочные и строительные материалы, которые служили прикрытием для нелегального арсенала.
Роль нанятого координатора
Для реализации логистической схемы организаторы привлекли местного жителя. Зарубежные кураторы вышли на гражданина РФ и пообещали ему крупное финансовое вознаграждение за помощь в подготовке преступления. Согласившись на сотрудничество, мужчина взял в аренду указанное складское помещение и обеспечил приемку скрытого груза с беспилотниками.