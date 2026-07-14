Хоккеист Юров отметил странную деталь жизни в США

Нападающий «Миннесота Уайлд» Данила Юров на ютуб-канале «Роман с Хоккеем» рассказал об особенностях жизни в США.

Российский форвард провел дебютный сезон в НХЛ, и у него нашлись поводы для удивления.

«У них нет отопления. Вместо батарей — кондиционеры на зиму, а у нас холодный штат. Он еще шумит неприятно: приходилось максимально нагревать квартиру и выключать, когда уходишь спать, чтобы тепло сохранялось», — рассказал Юров.

Хоккеист отметил, что в январе в Миннесоте температура воздуха опускалась до минус 28 градусов. Однако игрокам «Уайлд» повезло: в тот период команда проводила гостевые матчи в Калифорнии.

«Миннесота» выбрала Юрова в первом раунде драфта-2022 под общим 24-м номером. В минувшем сезоне нападающий провел 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (12+15) очков.

Ранее болельщик из Владивостока рассказал о поездке на чемпионат мира по футболу в США.