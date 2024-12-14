Британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал три причины, которые влияют на решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать вооруженный конфликт, сообщило РИА Новости.

По мнению бывшего дипломата Прауда, первая причина — финансовый аспект. Как только конфликт завершится, лидеры стран больше не будут передавать Украине деньги в прежних объемах.

Второй причиной спикер считает выборы. Он предполагает, что второй раз граждане Украины не позволят Зеленскому занять должность президента. Завершение конфликта станет поводом для объявления выборов.

Иэн Прауд назвал третью причину — слава. Так, когда Владимир Зеленский приезжает в США или Европу, то его встречают аплодисментами и проявляют глубокое уважение. По словам дипломата, Зеленского воспринимают как героя. Эксперт указал на взаимосвязанные звенья одной логической цепочки: завершение конфликта — выборы — утрата славы.

«Так что не в его интересах прекращать конфликт», — резюмировал британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.

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