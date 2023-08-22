Британский эксперт Белл рассказал, почему переданные Украине F-16 малоэффективные

Британский военный эксперт Шон Белл в интервью изданию «Times Radio» рассказал, почему истребители F-16 окажутся малоэффективными для наступления ВСУ в зоне вооруженного конфликта.

«Я сам летал на датском F-16 в 90-х годах. Это хорошие самолеты, но они уже устарели», - рассказал британский военный эксперт Шон Белл

Дания и Нидерланды согласовали решение передать Украине истребители F-16. Эксперт Шон Белл отметил, что данные модели являются уже устаревшими и в настоящее время считаются малоэффективной техникой. В Дании планировали вывести самолеты из эксплуатации в 2024 году.

Украинские военные в настоящее время проходят обучение, как управлять истребителями F-16. При этом западные пилоты не станут управлять самолетами в зоне вооруженного конфликта, считает эксперт. Россия расценит это как прямое вмешательство стран НАТО, и конфликт еще более усугубится.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Амстердам. Нидерланды выдали Киевы 42 истребителя F-16, которые будут разбиты на партии и переданы Украине. Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что обучение управления истребителями проходит успешно. Один из самолетов даже был посажен на украинском аэродроме. Сейчас главная задача Киева – защитить полосы от возможных ударов ракет РФ и создать необходимые технические условия для полноценной работы.