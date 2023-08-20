В Киеве сообщили, что истребитель F-16 уже приземлялся на территории Украины

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что украинские военные проходят обучение на истребителях F-16. В рамках учений один из самолетов пересекал воздушное пространство и садился на одном из аэродромов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинское издание УНИАН.

«Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16», – отметил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук

Опыт эксплуатации самолета F-16 у Украины есть, отметил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. В настоящее время проводится реконструкция взлетно-посадочных полос, ведутся ремонтные работы на аэродромах. Специалисты проверяют состояния покрытия полос. С целью обеспечения защиты строят специальные сооружения.

Отмечается, что нет гарантий того, что уже в следующем году Украине передадут обещанные истребители F-16. Также предполагается, что в следующем году технической возможности передавать летальное оружие в таком объеме, как в нынешнем, у США не будет.

Нидерландский журналист и политолог Аб Гителинк высказал мнение, что передача истребителей временно продлит конфликт между Украиной и Россией, но не сможет изменить вектор направления. Аналогичным мнением поделился лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, который считает передачу истребителей очередной пиар-акцией Вашингтона.