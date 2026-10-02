Пассажиры Подмосковья совершили более 44 млн поездок в автобусах Мострансавто в сентябре

По итогам сентября жители и гости Подмосковья совершили более 44 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ежемесячный анализ пассажиропотока позволяет видеть, какие направления и способы оплаты наиболее востребованы у жителей и гостей Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, данные помогают оценивать загрузку маршрутной сети и учитывать фактический спрос при организации перевозок. Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт - 20,3 млн операций. Кроме того, 15,7 млн поездок были оплачены банковскими картами, 7,9 млн — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Самыми популярными маршрутами стали № 367 «Константиново - Москва (м. Домодедовская)», МАП № 10 г. Королев и МАП № 11 г. Балашиха.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.