В Подмосковье мобильные комплексы совершили к пациентам более 9 тыс. выездов

С начала 2026 года мобильные комплексы Подмосковья совершили более 9 тыс. выездов, медицинскую помощь получили почти 212,5 тыс. человек. Об это сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мобильные медицинские комплексы обеспечивают доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов Московской области», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, обследования и консультации проводятся рядом с домом, что избавляет граждан от необходимости ехать в поликлинику. Они могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию от гриппа, рентгенологические, флюорографические и другие виды исследований.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта, он размещен на сайтах медицинских организаций или в социальных сетях.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.