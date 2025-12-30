«Бросил и уехал»: как запись с камеры во дворе в Подольске зафиксировала мужчину, кинувшего петарду

В социальных сетях активно обсуждают происшествие в подмосковном Подольске, случившееся в ночь с 28 на 29 декабря. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения, сообщил REGIONS.

Опубликованные в местных сообществах записи показывают, как неизвестный мужчина подъезжает на грузовом автомобиле к дому 6А на улице Ленина в Климовске. Остановившись у подъезда, он бросает к входной двери зажженную петарду, после взрыва которой спокойно садится в машину и через несколько минут скрывается.

В столь поздний час никто из жильцов не выходил из подъезда, поэтому обошлось без жертв и травм. Основным последствием стал громкий хлопок, который мог напугать спящих горожан.

В комментариях пользователи резко осудили действия злоумышленника. Многие предложили авторам публикации внимательно изучить записи с других камер, в том числе с видеорегистраторов, и передать номер автомобиля нарушителя в правоохранительные органы для установления его личности.

«Кто-то культурно хлопает в поле, а кто-то как обезьяна с гранатой…» – написали подольчане.

