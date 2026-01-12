Брызгать по углам и снимать порчу: священник развеял мифы о крещенской святой воде

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал REGIONS, что люди наделяют святую крещенскую воду свойствами, которыми она на самом деле не обладает.

По словам священнослужителя, иногда люди считают, что святая вода помогает избавиться от порчи. Прихожане умываются ею, используют для приготовления пищи или заваривания чая. Матвей Степанов отметил, что святая вода требует уважительного отношения. Она не снимает порчу, не заменяет водопроводную при умывании или приготовлении еды.

«Когда родители умывают дитя крещенской водой, главное — не искать в этом волшебной защиты от сглаза, а тихо и с любовью приобщать малыша к великому церковному празднику, делиться с ним тем благом, которое несет вера», — рассказал священник из Подмосковья Матвей Степанов.

Священник рассказал, что водой можно смочить лицо ребенка или свое. Крещенскую воду принято пить утром на голодный желудок, часто вместе с кусочком просфоры. Ею также можно окропить углы своего дома. Параллельно рекомендовано читать молитву. Важно во время любых действий быть открытым к Богу, не таить грешных мыслей.

Священнослужитель развеял еще один миф — крещенская вода не становится особенной исключительно в ночное время. Все зависит от совершенного в церкви чина Великого освящения. Вода, набранная 18 и 19 января, становится особенной после соответствующей службы. В крупных городах она проходит часто, поэтому воду можно посвятить в любое время. В небольших сельских храмах прихожанам заранее сообщают график.

«Выливать испортившуюся святыню в канализацию, где сливаются обычные отходы, — недопустимо. Нужно отнести ее в место, которое остается чистым и не оскверняется. Лучший вариант — вылить воду под живое дерево, на землю в лесу или в саду, где никто не ходит, либо отдать течению реки», — пояснил священник из Подмосковья Матвей Степанов.

