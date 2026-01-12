Когда Бог говорит «нет»: священник объяснил неисполненные просьбы

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал, о чем не стоит просить в молитве, сообщил REGIONS.

«Часто мы приходим к Богу не как к Отцу с любовью и смирением, а как к исполнителю наших желаний: дай, устрой, реши. А потом обижаемся, что Он „не исполнил“ просьбы. Это недопустимая подмена», — сказал Матвей Степанов.

Священник призвал не расценивать молитву как инструмент для достижения личных целей. Обращение к Богу — это демонстрация доверия его воли. Священнослужитель отметил, что не всегда просьбы прихожан исполняются. Люди считают, что их мольбы остаются неуслышанными. Они не задумываются, что Бог может оберегать их от успеха, богатства или сближении с конкретным человеком из-за негативных последствий в будущем.

Священнослужитель отметил, что молиться необходимо от чистого сердца. Не стоит просить наказать другого человека, обеспечить беззаботную жизнь себе или близким.

«Стремление избежать любых скорбей делает человека слабым. Иногда проблемы даны нам для спасения души, и Бог дает силы их пройти, а не устраняет», — сказал священник.

Священнослужитель рассказал, что просьбы прихожан исполняются, если они также прикладывают усилия. Например, человек просит у Бога семейного мира. Пока не будет прорабатывать уровень терпения, прошение не исполнится. Бог может помочь только тому, кто в этом искренне заинтересован.

«Апостол Павел говорит: „Со страхом и трепетом совершайте свое спасение“. Молитва — не магический ритуал, а часть пути, на котором наша воля должна сотрудничать с Божьей волей», — подчеркнул Матвей Степанов.

Священник из Подмосковья рекомендует молиться о здоровье, мире и помощи в трудностях. Во время обращения к высшим силам человек доверяет себя и свою жизнь Богу. Он просит мудрости, чтобы справиться с разными жизненными ситуациями.

«Но главное — добавлять: „Да будет воля Твоя“. Искать прежде всего Царствия Божия, а остальное, если будет на пользу душе, приложится», — резюмировал священник.

