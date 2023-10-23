«Будто хлопок был»: Жители Котельниково рассказывают о взрыве в многоэтажном доме

Взрыв произошел в понедельник, 23 октября, в 11 часов утра. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. На последнем этаже загорелись две квартиры. Из пятиэтажного дома эвакуировали жителей.

В социальных сетях люди выкладывали фото и видео. В комментариях жители написали, что были сильно напуганы:

«Взрыв настолько сильный, что у нас в школе будто хлопок был»

«Меня до сих пор трясет»

Один из пользователей социальных сетей сообщила, что в больницу доставили двух пострадавших – ребенка, у которого в теле много осколков стекла, и пожилой мужчина. Позже другой пользователь написал, что один человек погиб в больнице.

Данная информация оказалась достоверной. МЧС подтверждает гибель жителя дома и получение травм другим человеком (возраст не уточняется). В ведомстве сообщили, что информация о пострадавших еще может обновляться. В 13:00 огонь был ликвидирован.

На место происшествия приехал прокурор региона. Сотрудники прокуратуры поочередно проводят осмотр каждой квартиры. Параллельно работают сотрудники правоохранительных органов: опрашивают соседей. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров инициировал проведение экстренного совещания. Жителей временно переселят.