«Будто война в этой комнате проходила»: шокирующие итоги проверки отзывов о медицине Омской области

Пациенты оставляют противоречивые отзывы о работе государственных медицинских учреждений в Омской области, сообщил gorod55.ru. Редакция издания разобралась, какие жалобы оставляют чаще всего.

По информации издания, одна из претензий жителей региона — некомпетентность персонала. Согласно отзывам, медсестры часто покидают пост, пациентам приходится ходить по отделению в их поисках. Одна пациентка рассказала, как в регистратуре женщина обсуждала посетителей, ожидающих своей очереди. В регионе также прославился один детский доктор. По словам родителей, он постоянно кричит и грубо разговаривает. Иногда медсестры позволяют себе общаться с пациентами нецензурной лексикой.

«Был случай с моим ребенком не очень приятный, когда медсестра процедурного кабинета случайно пролила кровь из пробирки на перчатки, помыла их под водой и продолжила в этих же перчатках брать кровь у моего ребенка», — утверждается в отзыве Ирины.

По данным издания, многие плаценты недовольны санитарными условиями. По их словам, в палатах живут тараканы. Туалеты не содержат в чистоте, а палаты убирают редко. Жалобы поступают на больничное питание. У пациентов создается впечатление, что приготовленные блюда длительное время стоят в подвале. В некоторых больницах требуется проведение ремонта.

«Там просто ужас, будто война в этой комнате проходила», — написал один из пациентов.

Город55 составлял рейтинг худших медицинских учреждений региона год назад. Нынешний анализ отзывов показал, что ситуация не изменилась.

