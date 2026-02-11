Букет для жены за чужой счет: самая необычная просьба, которую выполнил Алексей из Ногинска

На интернет-площадках с бесплатными объявлениями набирает обороты необычный тренд — россияне все чаще предлагают услуги «своего человека» в конкретном городе. Одним из первых, кто предложил такой формат в подмосковном Ногинске, стал Алексей Сошин, сообщил REGIONS.

Исполнители готовы лично присутствовать там, где нужно заказчику: сфотографировать объект, забрать посылку, оплатить покупку, передать документы или просто проверить, все ли в порядке. Алексей Сошин признается: занятие не приносит основного дохода, но вырученных сумм ему вполне достаточно. Бывает, за 1,5 часа удается заработать 5 тыс. руб., а бывает, помогает и вовсе безвозмездно.

«Идея помогать людям возникла у меня давно. Перепробовал разные сферы деятельности: был водителем и строителем, курьером и плотником. Сейчас занимаюсь тем, что помогаю людям в самых разных ситуациях. Это может быть что угодно: от проверки посылки до организации грузоперевозок», — рассказал мужчина в интервью изданию REGIONS.

Самый запоминающийся заказ поступил от женщины, попросившей купить букет в цветочном магазине, который только что открыла ее подруга. Алексей выполнил поручение, отправил фотоотчет, а шикарные весенние цветы достались его супруге.

«Жена, кстати, тоже „свой человек в Ногинске“, и тоже выполняет различные просьбы. К ней охотнее обращаются со своими проблемами женщины. У меня — обратная картина. Правда буквально вчера пришлось помогать женщине, сын которой хотел купить через интернет дешевый монитор для компьютера. По ее просьбе я разузнал детали и сумел оградить от мошенника, которым оказался этот продавец», — рассказал Сошин.

Чаще всего клиенты обращаются с бытовыми задачами: отремонтировать, доставить, забрать. Если объемы небольшие, Алексей управляется сам. В сложных случаях горожанин привлекает бригаду или грузовой транспорт, но неизменно контролирует каждый шаг и держит заказчика в курсе. Принцип у него жесткий: только законные поручения. Все, что вызывает хоть тень сомнения, отметает без раздумий.

