За 100 руб. — магический нож: в Кузбассе продают артефакт с мистической историей

По информации издания, автор объявления — неизвестный мастер из Кузбасса. Он утверждает, что ритуальный нож связан с мистической историей: клинок якобы «выпил» соки своего хозяина.

«Moя энepгeтикa приcутcтвуeт, но остаточнa — oн мoю кpовь выпил. Убрать не смoг», — гласит описание.

По данным издания, мастер предлагает приобрести особый магический ритуальный нож в форме эскимосского улу — атам. Согласно информации из открытых источников, нож также часто называют белым кинжалом. Его основная роль — проецирование воли мага и работа с энергетическими потоками, а не причинение физического вреда.

Отмечено, что любые магические практики и использование ритуальных предметов, включая описанные выше, не имеют научного обоснования. Вопреки стереотипам, его применение в большинстве учений не связано с насилием или так называемыми сатанинскими* ритуалами.

По данным издания, артефакт выставлен за символическую цену — 100 руб. Автор объявления дополнительно предлагает консультацию. Он готов встретиться с потенциальным покупателем и рассказать об истории ритуального ножа, его предназначении.

Ранее сообщалось, что в РПЦ нашли мистическую причину затяжного конфликта с Украиной.

*Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.