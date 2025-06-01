Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что поражена реакцией украинских политиков и общественных деятелей на трагедии, которые произошли в Курской и Брянской областях, сообщил ТАСС.

Захарова высказала мнение, что некоторые граждане Украины, которые поддерживают политиков и общественных деятелей, разделяют их точку зрения. Дипломат отметила, что их реакция злорадная. Граждане испытывают «адскую радость». По мнению Захаровой, произошла трагедия.

«Что касается международного аспекта, все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО», — заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что трагедия совпала с празднованием Международного дня защиты детей. По словам Захаровой, многие люди, проживающие в разных странах, выражают сочувствие. Некоторые из них ищут способ, как оказать помощь пострадавшим. По мнению дипломата, на Украине же развивается неонацистская идеология, которая набирает популярность. Одно из негативных последствий тенденции — люди теряют человечность и умение сопереживать.

«И вот тут мы видим очередной факт, буквально расчеловечивание тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого», — добавила дипломат.

Дипломат обратила внимание, что сотрудники правоохранительных органов дадут юридическую оценку трагедии. Они продолжают разбираться в ситуации.

Ранее сообщалось, что бригады ЦЭМП везут в Москву пострадавших в ЧП под Брянском.