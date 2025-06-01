Бригады ЦЭМП везут в Москву пострадавших в ЧП под Брянском

Специалисты в области медицины и психологии прибыли на Киевский вокзал в Москве. Они ожидают прибытия пассажиров поезда, который сошёл с рельсов в Брянской области. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм —канале столичного депздрава.

Сообщается, что в район, где произошла трагедия, были направлены бригады скорой медицинской помощи (ЦЭМП) для оказания помощи пострадавшим, включая ребенка.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что сотрудники уже прибыли на место и готовы оказать помощь на Киевском вокзале, куда будут доставлять неповрежденные вагоны с пассажирами поезда Климово — Москва.

Сообщается, что для оказания помощи были привлечены дополнительные силы из Московской скорой помощи.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли семь человек. 69 пострадали, среди них есть дети.