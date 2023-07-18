Буллинг: По решению суда школа в Нижней Туре выплатит 40 тысяч рублей матери ученика

В Нижней Туре мама мальчика, над которым издевались в школе, подала в суд на учебное заведение. Женщина обвинила учителей в том, что они не смогли защитить ребенка и не провели работу с обидчиком. Суд удовлетворил иск матери.

На одной из перемен мальчик ударил одноклассника, который получил ушиб во время падения. Нападающий не остановился и продолжал наносить телесные повреждения. В результате у мальчика по всему телу появились синяки, сообщает tagilcity.ru.

Мама ребенка, которого избили, обратилась в полицию, где у нее не приняли заявление по причине отсутствия состава преступления. Тогда женщина обратилась в суд. Семья пострадавшего ребенка подала два иска. Один был адресован школе. Мать удивлена, почему учителя не заметили драку и не прекратили конфликт, не предпринимали никаких мер. Женщина требовала моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Второй иск был направлен в адрес родителей ребенка, который избил одноклассника. Сумма иска оставалась такой же – 20 тысяч рублей, но суд не смог доказать, что родители не занимались воспитанием своего сына. В итоге в Свердловском областном суде приняли решение взыскать все 40 тысяч с учебного заведения.