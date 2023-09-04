Буллинг ребенка или взрослого: Жители Нижнего Тагила нашли подозрительные записки

Жители Нижнего Тагила в черте леса нашли записки, содержание которых позволило предположить о буллинге кого-то из детей, сообщает tagilcity.ru .

Жители нашли четыре записки одинокого образца, но с разными именами. Все написаны на одинаковых листах. Визуально кажется, что записки были написаны одним человеком. В них сообщается, что Владимир Сергеевич подарил деньги и в каждой записке указано новое имя и фамилия, кому были подарены денежные средства.

Жители выложили фото в социальных сетях. Пользователи предположили, что это либо просто игра, либо буллинг. Во втором случае имена и фамилии принадлежат реальным учащимся школ.

«Кто-то булит ребенка. Родители детей написанных в расписках должны обратить внимание», – высказала мнение одна из пользователей социальных сетей

Представитель центра психолого-педагогической помощи Светлана Шауберт не исключает, что речь может идти о травле, но не обязательно ребенка, возможно, и взрослого человека.

«Изначально нужно обратиться в ПДН, они уже вычисляют, что за дети, где они учатся, а потом со всеми связываются», – считает специалист Светлана Шауберт

Эксперт Светлана Шауберт не исключает, что записки – это просто игра. Однако обращает внимание, что человек, который дарит деньги, называет себя по имени и отчеству. Те, кто получили подарок, записаны по имени и фамилии. Такая форма обращения не свойственна для розыгрыша.