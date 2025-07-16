Бум поливоркинга: россияне массово ищут вторую и третью работу

Ростовский специалист по подбору персонала Елена Рубанова рассказала о популярности тренда на поливоркинг — одновременное совмещение нескольких работ, которые могут быть разного направления, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт пояснила, что тренд зародился в 2020 году. Тогда многие руководители предложили сотрудникам перейти на дистанционный способ работы. Пандемия стала причиной появления большого количества свободного времени. Россияне искали вторую работу, чтобы занять время и увеличить доход.

Эксперт Рубанова поделилась наблюдениями, что представители разных поколений имеют общие черты. Так, соискатели старше 45 лет предпочитают работать в одной компании. Они берут дополнительные проекты, за которые получают оплату. Сотрудники в возрасте 29—45 лет могут работать одновременно в разных компаниях, но из одной отрасли.

«Самые популярные примеры — врачи, узкие специалисты, работающие в нескольких клиниках или учителя и преподаватели, совмещающие основную работу в учебной организации с репетиторством», — пояснила RostovGazeta специалист по подбору персонала.

По мнению специалиста, сотрудники старше 25 лет — это зумеры. Они развиваются в совершенно разносторонних направлениях. В результате программист может также работать дизайнером и курьером. Еще одно изменение на рынке труда — работодатели адаптируются под потребности сотрудников. Елена Рубанова отметила, что раньше соискатели принимали правила руководителя.

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