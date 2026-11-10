Сначала было смс, потом — устно: в конфликте из‑за миграционных документов в школе Москвы появились противоречия

Главный редактор Mkset связался с женщиной в соцсетях и попросил скриншот переписки с педагогом, где та якобы требовала справку из миграционной службы. Ляйсан ответила, что учительница сказала об этом устно. По данным издания, такой ответ расходится с тем, что женщина утверждала раньше. Когда редактор напомнил ей о прежних словах, Ляйсан прекратила отвечать на сообщения.

«У вас в видео просто так. Цитирую: "В четверг утром прилетает сообщение мне и мужу, прилетает смс, в котором она просит, чтобы мы продлили регистрацию в России. Требует мне принести справку из миграционной службы о том, что мы имеем право дальше прибывать в Российской Федерации"», — отмечено в статье.

По информации издания, у конфликтной истории появляются новые вопросы. Неужели в московской школе не в курсе, что личность и гражданство ребенка подтверждают паспорт родителей и свидетельство о рождении? Или у семьи действительно были какие-то сложности с учебным заведением?

Ранее Ляйсан рассказывала Mkset, что учительница увела ее дочь с урока и назвала девочку заразной. Женщина также заявляла, что от семьи потребовали документы из миграционной службы, хотя все ее члены родились и выросли в Башкортостане.

По данным издания, в школе обвинения в дискриминации назвали беспочвенными. По словам директора, 22 октября учительница спрашивала у пятиклассницы медицинскую справку — девочка долго не появлялась на занятиях без объяснения причин. А запрос документов, как пояснили в администрации, был нужен для обновления устаревших сведений в личном деле, а не из-за миграционного учета. В школе подчеркнули, что от занятий ребенка никто не отстранял.

Ранее сообщалось, что на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу.