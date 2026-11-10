Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «ИТ-донор»

Жители Подмосковья могут пройти регистрацию на зимнюю акцию «Неделя IT-донора», которая состоится с 7 по 12 декабря 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Два раза в год российские айтишники участвуют в добровольной донации крови, при этом принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать ближайшую станцию для сдачи крови, подготовиться к донации. Узнать подробности можно на сайте организации.

Проект «ИТ-донор» стартовал в 2020 году в Екатеринбурге, к нему присоединились 264 город России. Акцию поддерживают более тысячи ИТ-компаний и 65 региональных Министерств цифрового развития.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.