В Подмосковье обучающиеся познакомились с представителями науки и искусства на уроке «Разговоры о важном»

В школах и колледжах Подмосковья прошли занятия «Разговоры о важном», посвященные выдающимся представителям отечественной науки и искусства — Михаилу Ломоносову и Александре Пахмутовой. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Младшие школьники и ученики 5-х классов познакомились с жизненным путем Михаила Ломоносова, они обсудили его открытия, значение образования и то, почему для достижения мечты важно постоянно учиться и делать первые шаги к своей цели. Ученики 6–7-х классов поговорили о творческом союзе Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, узнали, как создаются песни.

Кроме того, школьники 8–9-х классов обсудили роль музыки в сохранении исторической памяти, вспомнили песни военных лет и поговорили о том, как знакомые мелодии объединяют поколения. Старшеклассники и студенты колледжей размышляли о таланте, призвании, профессиональном успехе и совместной работе.

«Истории Михаила Ломоносова, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова показывают, что талант раскрывается благодаря любознательности, упорству и преданности своему делу. Важно, чтобы ребята видели перед собой такие примеры, смело мечтали, развивали способности и понимали: каждый может внести свой вклад в будущее нашей страны», — подчеркнул руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

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