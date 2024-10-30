Бурляев прокомментировал возвращение из Мексики артистки РСФСР Андрейченко

Народный артист РФ, кинорежиссер и актер Николай Бурляев прокомментировал возвращение в Россию из Мексики заслуженной артистки РСФСР Натальи Андрейченко, которая отказывалась давать любую оценку СВО, сообщило интернет-издание «Абзац».

Актер Николай Бурляев предположил, что актриса обзавелась знакомыми в Мексике и получила определенный статус. Любой ее комментарий будет внимательно проанализирован на Западе. Возможно, именно по этой причине артистка избегает обсуждения темы СВО.

«Наташенька [Андрейченко] живет там, в том мире [на Западе]. Она чудный человек, у нас с ней очень добрые отношения были всегда. Она в том мире живет», — отметил собеседник «Абзаца».

Актер не считает, что каждый публичный человек в обязательном порядке должен высказывать свое мнение по какому-либо социально-значимому поводу. В данном случае человек руководствуется исключительно воспитанием и мировоззрением.

«Это дело каждого человека», — считает Николай Бурляев.

Ранее сообщалось, что Бурляев напомнил об ошибках Ельцина, которые привели к кризису в стране.