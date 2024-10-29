Депутат Бурляев напомнил об ошибках Ельцина, которые привели к кризису в стране

Народный артист России, кинорежиссер и актер Николай Бурляев высказал мнение, что после назначения Артема Жоги членом попечительского совета «Ельцин-центра» в нем могут произойти положительные изменения, сообщило интернет-издание «Абзац».

Народный артист России Бурляев рад назначению Артема Жоги. Спикер уверен, что подобные кадровые ротации внесут положительные изменения в жизнь народа. История России не всегда была однозначной. Например, первый избранный президент РФ Борис Ельцин нередко вел себя некорректно, однако его памяти посвятили центр.

«Расстрел Белого дома – [когда он] спьяну избранников народа расстреливал из танков. Хватит, побаловались мы. Достаточно было неправды в этом «Ельцин-центре», — сказал Бурляев.

Артист Николай Бурляев отметил, что история все расставит по своим местам. Возможно, современные политики пока не вправе публично признавать допущенные Ельциным ошибки. Однако так будет не всегда. Важно, чтобы политики честно признались, к какому кризису привели действия первого президента.

«Хватит. Побаловались, обманывая людей значением Ельцина. Ему оценку история даст. Пока как-то придерживают эту оценку. Но все припомнят», — заявил народный артист России, кинорежиссер и актер Николай Бурляев.

Народный артист Николай Бурляев занимает должность первого заместителя председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2022 году был одним из первых, кто подписал письмо в честь одобрения начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что Путин включил Жогу в состав Совбеза.