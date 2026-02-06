Одной из ключевых дат в народном календаре является 15 февраля — праздник Сретения. С ним связана известная поговорка: в этот день «зима с весной встречаются и борются». Согласно поверью, если на Сретение стоит мороз и метель, то зима одержала верх и будет длительной, а если наступает оттепель и слышна капель, значит, побеждает весна.

«15 февраля действительно часто бывает переломным моментом: в один год это настоящая зима с вьюгой и морозом, в другой — оттепель и первые мягкие признаки весны. В этом смысле примета отражает саму идею: первые сигналы весны нередко проявляются еще в феврале», — говорит синоптик.

Во многих местностях существовали обобщающие сентенции: «февраль бурный — год неспокойный», «февраль мягкий — год ровный» и даже «каков февраль, таков и весь год». По сути, это попытка определить характер всех двенадцати месяцев, основываясь лишь на одном из них. Имеют ли с метеорологической точки зрения такие конструкции под собой научного обоснования, рассказала эксперт.

«Очень сложно делать долгосрочные прогнозы только по одной дате или даже одному месяцу. Погода сейчас формируется под влиянием сложных процессов, а не одного „сигнального“ дня. То, что хорошо работало как наблюдение для XVIII–XIX веков, в современных условиях подтверждается гораздо реже», — отмечает Татьяна Позднякова.

Одна практическая примета остается популярной и сегодня: если в феврале снежный покров глубокий и сугробы высокие, то весной следует ожидать мощного половодья, разлива рек и подтопления прибрежных территорий. На фоне обильных снегопадов, наблюдающихся сейчас в Подмосковье, этот вопрос приобретает особую актуальность.

«Высокий снег сам по себе еще не гарантирует большого паводка. Важно, насколько промерзла почва под этим снегом и как именно придет весна. Сейчас при высоких сугробах глубина промерзания под ними невелика — порядка 10–15 сантиметров. Как только установится тепло, значительная часть талой воды уйдет в грунт, а не вся разом пойдет в реки», — объясняет специалист.

