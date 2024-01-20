Business Insider: военные РФ нашли способ, как противодействовать украинским беспилотникам в зоне СВО

Издание Business Insider публикует материал, автор которого высказывает мнение, что украинские военные больше не могут использовать в зоне СВО беспилотники. Длительное время аппараты помогали им добиваться определенных успехов.

Военные РФ пользуются в зоне СВО системами радиоэлектронной борьбы, которые с каждой новой моделью становятся все более мощными и современными. Они легко вычисляют приближение украинского дрона и выключают его на дальнем расстоянии.

ВСУ пользовались дронами по нескольким причинам. Во-первых, беспилотные летальные аппараты, которые предназначаются для гражданских целей, легко переоборудовать для военных. Это помогает снизить материальные затраты. Во-вторых, дроны эффективно поражали российские объекты в зоне СВО. Теперь ситуация изменилась.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», — говорится в материале Business Insider.

Собеседники издания подтверждают, что совсем скоро беспилотники ВСУ устареют настолько, что будут непригодны для СВО. Приобретать современные летальные аппараты военным сложно из-за того, что лучшие модели производят в Китае. Страна запретила их продавать Украине.

Ранее мы сообщали, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опасается расширения зоны СВО.