Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил Запад, что в случае прекращения оказания помощи Киеву зона боевых действий расширится. Об этом спикер рассказал в интервью Bild .

Политик Михаил Подоляк также рассказал о том, что происходит в зоне СВО в настоящее время. Спикер отметил, что несмотря на ухудшение погодных условий, интенсивность боевых действий по всей линии соприкосновения не изменилась. Обстановка по-прежнему напряженная.

«Интенсивность боев высокая», — рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Bild.

Спикер также отметил, что Украина нуждается в финансовой помощи, в передаче военной техники и снарядов. Крайне важно, чтобы партнеры не прекращали работу в данном направлении.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее высказал мнение, что летнее украинское контрнаступление можно считать успешным.

Несмотря на сложную обстановку в зоне СВО, России и Белоруссии стоит быть внимательными по отношению к Польше. Политолог Сергей Разгуляев уверен, что Варшава готовится к нападению. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».