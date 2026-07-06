Бузова на костылях, Собчак у микрофона и ₽30 млн за вечер: как омский холдинг отметил 30-летие

По информации издания, мероприятие, позиционировавшееся как «праздник для своих», обошлось организатору в ₽30 млн. Примечательно, что эта сумма, по мнению наблюдателей, несет отчетливый символизм — ровно по миллиону за каждый год существования компании.

По данным издания, гонорар телеведущей Ксении Собчак за участие в празднике якобы составил ₽5 млн. Ольга Бузова, выступившая перед гостями, по информации издания, заработала ₽5,5 млн. При этом певица появилась на мероприятии с травмой ноги — передвигаясь при помощи костылей. Не исключено, что именно это обстоятельство повлияло на итоговую сумму вознаграждения, превысившую гонорар Собчак на ₽500 тыс. Кроме того, в развлекательной программе были задействованы музыкальные коллективы «Корни» и «Фабрика».

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