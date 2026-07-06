Бузова на костылях, Собчак у микрофона и ₽30 млн за вечер: как омский холдинг отметил 30-летие
Бизнесмен из Омска потратил ₽30 млн на корпоратив с ведущими Собчак и Бузовой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Омске состоялось пышное торжество, устроенное местным бизнесменом в честь тридцатилетия его предпринимательской деятельности, сообщили Argumenti.ru.
По информации издания, мероприятие, позиционировавшееся как «праздник для своих», обошлось организатору в ₽30 млн. Примечательно, что эта сумма, по мнению наблюдателей, несет отчетливый символизм — ровно по миллиону за каждый год существования компании.
По данным издания, гонорар телеведущей Ксении Собчак за участие в празднике якобы составил ₽5 млн. Ольга Бузова, выступившая перед гостями, по информации издания, заработала ₽5,5 млн. При этом певица появилась на мероприятии с травмой ноги — передвигаясь при помощи костылей. Не исключено, что именно это обстоятельство повлияло на итоговую сумму вознаграждения, превысившую гонорар Собчак на ₽500 тыс. Кроме того, в развлекательной программе были задействованы музыкальные коллективы «Корни» и «Фабрика».
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