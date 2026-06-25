Стало известно, сколько заработал Иван Ургант за проведение секретной свадьбы в Казани

В минувшие выходные в Казани с размахом прошла закрытая свадьба, главной звездой которой стал Иван Ургант. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Baza, торжество состоялось на элитном курорте «Ак Барс Гольф Резорт», расположенном на берегу Волги. Организаторы сделали все, чтобы мероприятие осталось в тайне, однако детали все же просочились в прессу.

Гонорар известного телеведущего за выступление составил $100 тысяч (более 7,5 млн рублей). По условиям контракта, Урганту предоставили перевозку на автомобиле премиум-класса, а также легкие закуски и безалкогольные напитки.

Развлекательная программа длилась пять часов и состояла из коротких двадцатиминутных блоков. Помогал Урганту соведущий из Москвы. Финальным аккордом вечера стало выступление группы PIZZA.

Для гостей праздника было забронировано 50 номеров в отеле курорта — это обошлось организаторам примерно в 9 млн рублей. Мероприятие прошло в строжайшей секретности: участникам запретили публиковать фото и видео в социальных сетях.

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