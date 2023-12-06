«Был штурм»: Депутат Хужулов после ранения в зоне СВО находится в госпитале под Донецком

Депутат Супьян Хужулов заключил контракт с Минобороны на год. После возвращения понял, что должен еще раз отправиться в зону СВО. Сейчас депутат оказался в госпитале под Донецком. Он получил многочисленные ранения во время шторма, сообщает muksun.fm.

«Был штурм, во время которого ранили много наших ребят. Мы противнику тоже задали жару, сколько у них потерь я не успел узнать, попал с ребятами под огневую раздачу. Кого-то очень сильно зацепило, кого-то меньше. Тяжелых отправили в Ростов, Москву, Питер, те, что полегче — здесь. Я чуть не лишился глаза, уже потом именно за это переживал. Но мы живы, а это самое главное», — поделился с Муксун.fm Супьян Хужулов.

Депутат из Пыть-Яха был в числе тех, кто освобождал Мариуполь и завод «Азовсталь». Сейчас же он занимал позиции под Донецком. Получил множественные ранения по всему телу, осколками посечены руки и ноги. Два осколка попали в живот. Также поражена работа легкого. На лице остались следы от ран. Вскоре депутата переправят в ростовскую больницу.

Дома мужчину ждут его десять детей. Многодетному отцу 54 года. Даже приезжая в отпуск, он думает о бойцах СВО. Так, недавно депутат приехал домой, привез землякам письма от их близких из зоны спецоперации и начал собирать гуманитарный груз. Он, как никто другой, знает, в чем нуждаются защитники. Депутат приобрел за собственные деньги УАЗ-пикап, а на его предприятии изготовили буржуйки.

На данный момент одна машин - УАЗ-пикап - была подорвана противником, но наших военных в этот момент в ней не было.