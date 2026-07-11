Дождливая суббота ожидается в Москве и области

В Московском регионе в субботу, 11 июля, сохранится теплая, но неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, а также грозы и град. Во время непогоды ожидается усиление ветра, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Москве днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, а в ночные часы температура снизится до +16.

Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западное. Его скорость составит 6–11 м/с, а при грозах порывы могут достигать 15–17 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 743–747 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что циклон «Бернадетт» добрался до Московской области. Пока «Бернадетт» не причинила серьезных неудобств жителям Москвы и Подмосковья — эффект от циклона можно назвать скорее «косметическим».