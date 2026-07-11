«Спартак» близок к покупке левого защитника «Алавеса»

По оценкам Transfermarkt, 24-летний Парада — один из самых дорогих футболистов «Алавеса (€4 млн), выше его оцениваются только три игрока команды. В минувшем сезоне Ла Лиги Парада сыграл 30 игр и сделал три ассиста.

В «Спартаке» на левом фланге обороны обычно выходит Игорь Дмитриев. Также в минувшем сезоне Хуан Карлос Карседо использовал на этой позиции номинальных полузащитников Романа Зобнина и Жедсона Фернандеша.

В нынешнее летнее трансферное окно красно-белые сдержанно ведут себя на рынке, осуществив лишь ряд трансферов на выход (Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Илья Самошников, Антон Заболотный). Пополнили же команду пока только игроки, вернувшиеся из аренды (Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Антон Зиньковский).

«Спартак» начнет сезон уже 18 июля матчем с «Зенитом» за Суперкубок России. Первый матч в РПЛ красно-белые проведут 25 июля с «Акроном».

Ранее сообщалось, что голкипер «Балтики» Максим Бориско перейдет в ЦСКА.