Невролог назвал оптимальную продолжительность отпуска для восстановления

Переутомление способно стать одной из причин обморока, поскольку оказывает серьезное влияние на работу нервной системы и всего организма. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог Александр Комаров.

По словам специалиста, потеря сознания может быть связана сразу с несколькими факторами. Среди них — снижение уровня глюкозы в крови, информационная перегрузка и резкое падение артериального давления.

Комаров пояснил, что при значительном снижении давления ухудшается кровоснабжение головного мозга. В такой ситуации организм рефлекторно переводит человека в горизонтальное положение, поэтому обморок выполняет защитную функцию, помогая восстановить нормальный кровоток.

Кроме того, врач отметил, что сильное переутомление в отдельных случаях может быть связано с развитием эпилептического синдрома, при котором возникает патологическая электрическая активность головного мозга.

Для профилактики хронической усталости и эмоционального истощения невролог рекомендует уходить в отпуск не реже одного-двух раз в год. По его мнению, оптимальным вариантом является один продолжительный отпуск продолжительностью около месяца либо два отпуска не менее чем по две недели каждый.

Эксперт пояснил, что в течение первых двух недель отдыха организм постепенно восстанавливается после накопившегося напряжения, а полноценное расслабление, как правило, начинается только после этого. Именно поэтому многие санаторно-курортные программы традиционно рассчитаны на 21 день.

Комаров также подчеркнул, что отпуск будет действительно эффективным только при полном отказе от рабочих контактов. На период отдыха он советует не пользоваться рабочими телефонами и ноутбуками, не проверять служебную почту и не поддерживать постоянную связь с коллегами. По словам врача, полноценное восстановление должно происходить одновременно на эмоциональном, физическом и психологическом уровнях.

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