В ГИБДД назвали самые сложные вопросы на теоретическом экзамене на права

Наибольшие трудности у кандидатов в водители при сдаче теоретического экзамена в ГИБДД вызывают вопросы о сигналах регулировщика, правилах остановки и стоянки, оказании первой помощи и административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом рассказал представитель Госавтоинспекции Свердловской области. Об этом пишет ТАСС .

Будущие водители чаще всего допускают ошибки при ответах на вопросы, связанные с сигналами регулировщика, правилами остановки и стоянки, оказанием первой помощи и административной ответственностью за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

По его словам, одной из наиболее сложных тем остаются сигналы регулировщика. Кроме того, многие экзаменуемые испытывают затруднения при выполнении заданий, касающихся правил остановки и стоянки транспортных средств.

Еще одним проблемным разделом инспектор назвал вопросы по оказанию первой доврачебной помощи. Для успешного ответа необходимо разбираться в видах кровотечений, знать способы их остановки, а также владеть базовыми навыками проведения сердечно-легочной реанимации, включая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Также кандидаты нередко ошибаются в вопросах, связанных с административной ответственностью за нарушение правил дорожного движения. По словам Кузнецова, для успешной сдачи экзамена важно понимать, какие санкции предусмотрены законодательством за различные нарушения.

Инспектор отметил, что качественная подготовка требует регулярного посещения теоретических занятий в автошколе, самостоятельного изучения Правил дорожного движения, решения экзаменационных билетов и закрепления знаний во время практических занятий с инструктором.

Теоретический экзамен в ГИБДД включает 20 вопросов, на выполнение которых отводится 20 минут. Задания разделены на четыре тематических блока по пять вопросов. При отсутствии ошибок экзамен считается сданным. Если кандидат допускает одну ошибку, ему необходимо ответить еще на пять дополнительных вопросов, при двух ошибках — на десять. Во всех дополнительных заданиях ошибки не допускаются. Если в основной части экзамена допущено три и более ошибок, испытание считается несданным.

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