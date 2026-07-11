Психолог объяснила, почему любимая работа со временем начинает раздражать

Даже любимая работа со временем может начать вызывать раздражение, однако это далеко не всегда свидетельствует о потере интереса к профессии. Об этом «Газете.Ru» рассказала бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина.

По словам специалиста, чаще всего негативное отношение к работе возникает тогда, когда профессиональный интерес постепенно вытесняют хроническая усталость, постоянные переработки, хаотичная организация задач и ощущение утраты контроля над происходящим. Именно такие факторы могут стать причиной профессионального выгорания.

Каталина отметила, что человек способен по-прежнему любить свою профессию, получать удовольствие от самой деятельности, общения с клиентами или достигнутых результатов. Однако раздражение начинают вызывать сопутствующие процессы: бесконечные согласования, срочные правки в нерабочее время, многочисленные рабочие чаты, затянувшиеся совещания и постоянно растущие требования без дополнительной поддержки.

Еще одной распространенной причиной эксперт назвала накопившуюся усталость. Если сотрудник длительное время работает в режиме постоянного напряжения, психика начинает реагировать раздражением даже на незначительные рабочие ситуации. В результате обычное сообщение в мессенджере, просьба срочно проверить документ или внеплановая встреча могут восприниматься как серьезный стресс.

По словам психолога, негативные эмоции усиливаются и тогда, когда работа перестает приносить чувство завершенности. Если проекты постоянно откладываются, задачи многократно переделываются, а вместо признания результатов появляются новые срочные поручения, у человека возникает ощущение бессмысленности собственных усилий.

Кроме того, важную роль играет уровень самостоятельности. Когда сотрудник теряет возможность самостоятельно принимать решения и вынужден согласовывать каждое действие либо регулярно заниматься устранением чужих ошибок и авралов, даже интересная работа постепенно превращается в источник постоянного напряжения.

Каталина также подчеркнула значение полноценного отдыха. Если человек продолжает отвечать на рабочие сообщения по вечерам, думает о задачах в выходные и не может полностью переключиться, мозг не успевает восстановиться. В таких условиях эмоциональное напряжение накапливается, а работа, которая раньше приносила удовлетворение, начинает восприниматься как постоянный источник стресса.

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